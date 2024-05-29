У першому кварталі 2024 року туристична галузь заплатила у державний бюджет понад 616 мільйонів гривень податків. Це аж на 61% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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У Державному агентстві з розвитку туризму повідомили, що зростання показників дає позитивний сигнал та свідчить, що підприємцям вдалося адаптуватися навіть до таких складних умов.

Надходження до бюджету за перший квартал поточного року чітко демонструють, що туризм не лише адаптувався до непростих умов праці під час воєнного стану, а й розвивається - створює робочі місця та підтримує місцеві громади,

– повідомили у відомстві.

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Також повідомляється, що зросла кількість підприємців, які займаються туристичною діяльністю. Юридичних осіб побільшало на 6%, фізичних – на 24%.

Найбільше податків заплатили готелі. Вдвічі зросли податки від туристичних операторів – майже 89 мільйонів. Цікаво, що у 2021 році показник склав 47 мільйонів. Зросли податки і від туристичних агенств, таборів відпочинку та кемпінгів. Усі показники свідчать, що галузі вдалося неможливе – успішно розвивати туризм навіть під час повномасштабного вторгнення росіян.