Постачання нафти до Словаччини й Угорщини не змінилося після зупинки транзиту з Лукойлу

Україна зупинила транзит нафти компанії Лукойл до Угорщини та Словаччини через західні санкції проти російської компанії. Очільник Нафтогазу вважає, що ситуація навколо частини цього транзиту дещо політизована, однак поза Україною.

Що змінилося для країн після зупинки транзиту Лукойлу

Олексій Чернишов зазначає, що контракт Укртранснафти з російською Транснєфтью на транзит нафти залишається в силі.

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А обсяги постачання в липні були на рівні попередніх місяців – трохи більше мільйона тонн.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" Вони отримали такий самий об'єм нафти, проте структура її власників може різнитись. Ця ситуація політизується зовні, ми це бачимо. Ми бачимо публічні заклики лідерів Угорщини та Словаччини, а також погрози припинити постачання пального, електричної енергії.

Очільник Нафтогазу додає, що нині не можна точно сказати, з якою метою РНБО припинило транзит нафти лише Лукойлу. Адже як інші російські компанії продовжують постачати сировину до Словаччини та Угорщини.

В мене немає інформації та підстав коментувати це рішення. Напевно, це питання треба адресувати до сторони, яка його ухвалювала. Для цього рішення мали бути аргументи,

– каже Чернишов.

Контекст

У липні Угорщина та Словаччина заявили, що Україна зупинила транзит нафти компанії "Лукойл". Водночас Україна повідомила, що обсяг нафти, що транспортується трубопроводом, залишається незмінним, оскільки країни отримують нафту від інших російських компаній.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що санкції проти "Лукойлу" не суперечать Угоді про асоціацію з ЄС. Він також підкреслив, що реакція Словаччини та Угорщини є надмірно політизованою та маніпулятивною.