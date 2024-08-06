Поставки нефти в Словакию и Венгрию не изменились после остановки транзита из Лукойла

Украина остановила транзит нефти компании Лукойл в Венгрию и Словакию из-за западных санкций против российской компании. Глава Нафтогаза считает, что ситуация вокруг части этого транзита несколько политизирована, однако вне Украины.

Что изменилось для стран после остановки транзита Лукойла

Алексей Чернышов отмечает, что контракт Укртранснафты с российской Транснефтью на транзит нефти остается в силе.

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А объемы поставок в июле были на уровне предыдущих месяцев – чуть более миллиона тонн.

Алексей Чернышов Председатель правления НАК "Нафтогаз" Они получили такой же объем нефти, однако структура ее владельцев может отличаться. Эта ситуация политизируется снаружи, мы это видим. Мы видим публичные призывы лидеров Венгрии и Словакии, а также угрозы прекратить поставки топлива, электрической энергии.

Глава Нафтогаза добавляет, что сейчас нельзя точно сказать, с какой целью СНБО прекратило транзит нефти только Лукойла. Ведь как другие российские компании продолжают поставлять сырье в Словакию и Венгрию.

У меня нет информации и оснований комментировать это решение. Наверное, этот вопрос надо адресовать к стороне, которая его принимала. Для этого решения должны были быть аргументы,

– говорит Чернышев.

Контекст

В июле Венгрия и Словакия заявили, что Украина остановила транзит нефти компании "Лукойл". В то же время Украина сообщила, что объем нефти, транспортируемой по трубопроводу, остается неизменным, поскольку страны получают нефть от других российских компаний.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что санкции против "Лукойла" не противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС. Он также подчеркнул, что реакция Словакии и Венгрии является чрезмерно политизированной и манипулятивной.