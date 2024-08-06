Что изменилось для стран после остановки транзита Лукойла
Алексей Чернышов отмечает, что контракт Укртранснафты с российской Транснефтью на транзит нефти остается в силе.
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А объемы поставок в июле были на уровне предыдущих месяцев – чуть более миллиона тонн.
Они получили такой же объем нефти, однако структура ее владельцев может отличаться. Эта ситуация политизируется снаружи, мы это видим. Мы видим публичные призывы лидеров Венгрии и Словакии, а также угрозы прекратить поставки топлива, электрической энергии.
Глава Нафтогаза добавляет, что сейчас нельзя точно сказать, с какой целью СНБО прекратило транзит нефти только Лукойла. Ведь как другие российские компании продолжают поставлять сырье в Словакию и Венгрию.
У меня нет информации и оснований комментировать это решение. Наверное, этот вопрос надо адресовать к стороне, которая его принимала. Для этого решения должны были быть аргументы,
– говорит Чернышев.
Контекст
В июле Венгрия и Словакия заявили, что Украина остановила транзит нефти компании "Лукойл". В то же время Украина сообщила, что объем нефти, транспортируемой по трубопроводу, остается неизменным, поскольку страны получают нефть от других российских компаний.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что санкции против "Лукойла" не противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС. Он также подчеркнул, что реакция Словакии и Венгрии является чрезмерно политизированной и манипулятивной.