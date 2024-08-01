Позиция Украины относительно транзита нефти

Шмыгаль заявил, что введенные Украиной санкции не противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС, а реакция со стороны Словакии и Венгрии является чрезмерно политизированной и манипулятивной.

Читайте также В МИД отреагировали на заявления Венгрии и Словакии по транзиту нефти "Лукойла"

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Украина всегда открыта к конструктивному сотрудничеству со странами-членами ЕС, в частности с Венгрией и Словакией. Мы уверены, что настоящую угрозу этим странам несет Россия, которая путем энергетического шантажа пытается избежать справедливых санкций.

Он добавил, что Украина благодарна Еврокомиссии за политику ограничения российских энергоресурсов и поддержку стран ЕС, которые активно диверсифицируют свои энергетические потоки.

Контекст

В июле Венгрия и Словакия заявили, что Украина прекратила транзит нефти "Лукойла". В то же время Украина утверждает, что объем нефти, который транспортируется по трубопроводу, остается неизменным. Это связано с тем, что страны получают нефть от других российских компаний.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной.

Таким образом, Шмыгаль пригласил на встречу новоназначенного посла Словакии в Украине Павла Виздала.

Он снова подчеркнул, что санкции Украины против российских компаний не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии. Мы остаемся надежным партнером и ни в коем случае не нарушаем Соглашение об ассоциации с ЕС,

– заявил премьер-министр.

Он добавил, что Россия продолжает заниматься энергетическим шантажом, поэтому любая зависимость от российской нефти, газа или других товаров является большим риском для всех европейских стран.