Потужна авіакомпанія із США подала до суду на туристичну агенцію

Авіакомпанія American Airlines подала позов до суду на туристичну компанію, яка працює лише онлайн. Що про це відомо – далі у тексті.

Авіакомпанія з США подала позов до суду

Йдеться про туристичну агенцію Skiplagged.com за допомогою можна бронювати дешеві авіаквитки та номери у готелях. Ця платформа також популяризує тактику прихованого продажу квитків у певному місті.

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Одна з головних претензій American Airlines, через яку компанія звернулася до суду у штаті Техас, – обман. Мовляв, вище згаданий сайт дозволяє бронювати квитки на стикові рейси, які зазвичай дешевші за квиток на прямий рейс.

В авіакомпанії наголошують, що Skiplagged нібито використовує несанкціоновані та оманливі методи продажу квитків, а також спокушають споживачів брати участь в обманних діях, обіцяючи зекономити, проте потім не виконують цього.

Крім того, в American Airlines наголошують, що сайт вводить в оману суспільство, що їхні тарифи дозволять клієнтам отримати якусь секретну лазівку. І нібито квитки на офіційних сайтах чи через уповноважені представництва авіакомпанії насправді дешевші.