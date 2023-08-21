Авиакомпания из США подала иск в суд

Речь идет о туристическом агентстве Skiplagged.com с помощью можно бронировать дешевые авиабилеты и номера в отелях. Эта платформа также популяризирует тактику скрытых продаж билетов в определенном городе.

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Одна из главных претензий American Airlines, по которой компания обратилась в суд в штате Техас, – обман. Мол, вышеупомянутый сайт позволяет бронировать билеты на стыковые рейсы, которые обычно дешевле билета на прямой рейс.

В авиакомпании подчеркивают, что Skiplagged якобы использует несанкционированные и обманчивые методы продажи билетов, а также соблазняют потребителей участвовать в обманных действиях, обещая сэкономить, однако потом не выполняют этого.

Кроме того, в American Airlines отмечают, что сайт вводит в заблуждение общество, что их тарифы позволят клиентам получить какую-то секретную лазейку. И якобы билеты на официальных сайтах или через уполномоченные представительства авиакомпании действительно дешевле.