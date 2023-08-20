Прошлой зимой российские оккупанты нанесли большие разрушения энергетической инфраструктуре Украины. Приближается новый отопительный сезон, а ремонтные работы все еще идут.

Кстати Отключения света могут быть длительными: бизнес и население предупредили о тяжелой зиме

Энергетические компании получили поддержку

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Чтобы помочь энергетическим компаниям успеть со сроками выполнения работ, правительство выделило несколько сотен миллионов гривен.

Помогаем с восстановлением критической энергетической инфраструктуры после российских атак. Сегодня выделяем 350 миллионов гривен Министерству энергетики для оказания поддержки энергетическим компаниям,

– сообщил премьер.

Также Шмыгаль уточнил, что эти средства должны направить на удешевление кредитов, которые берут энергетические компании для ремонта оборудования и на прохождение отопительного сезона.

Напомним, эксперты призывают предпринимателей и население готовиться к тяжелой зиме с отключениями света. Даже если удастся уберечь инфраструктуру от атак российских оккупантов, нанесенные повреждения не удастся преодолеть до начала отопительного сезона. Следовательно, бизнесу стоит запастись генераторами, а населению – вспомнить лампочки и гирлянды на батарейках.