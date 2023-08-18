Украинским предпринимателям и населению следует готовиться к тяжелой зиме из-за отключения света. Из-за россиян всем нужно будет снова вспомнить о генераторах и гирляндах на батарейках.

Читайте также Долги "Укрэнерго" достигают 50 миллиардов: повышение цен на свет не дало желаемого эффекта

Отключения света могут продолжаться даже без атак россиян

Как рассказал энергетический эксперт Юрий Корольчук, даже если россияне будут совершать меньше атак на нашу инфраструктуру, отключений света нам избежать не удастся. Если погодные условия будут благоприятными, то отключения будут не слишком длинными, в противном случае нам придется сидеть без света в течение длительного времени.

Даже если не будет ударов – все равно будут отключения. Если будет теплая зима – без ушибов будет так же как год назад. В худшем случае отключения могут продолжаться по 8, а то и по 10 часов,

– считает Корольчук.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий делает несколько более оптимистичный прогноз. Конечно, тяжелой зимы нам не избежать, но энергетики благодаря полученному опыту наработали алгоритм действий в случае возникновения повреждений и готовы оперативно устранять аварии там, где это возможно.

"Наши подстанции будут готовы к пиковым нагрузкам зимой. Опыт проработан, мы готовы к худшим сценариям", – заверил Кудрицкий.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что уже сейчас производится защита объектов инфраструктуры на случай очередных атак российских оккупантов.