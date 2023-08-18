Українським підприємцям та населенню варто готуватися до важкої зими через відключення світла. Через росіян всім потрібно буде знову пригадати про генератори та гірлянди на батарейках.

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Відключення світла можуть бути тривалими навіть без атак росіян

Як розповів енергетичний експерт Юрій Корольчук, навіть якщо росіяни здійснюватимуть менше атак на нашу інфраструктуру, відключень світла нам уникнути не вдасться. Якщо погодні умови будуть сприятливими, то відключення будуть не надто довгими, в іншому випадку нам доведеться сидіти без світла впродовж тривалого часу.

Навіть якщо не буде ударів – все одно будуть відключення. Якщо буде тепла зима – без ударів буде так само як рік тому. У найгіршому випадку відключення можуть тривати по 8, а то й по 10 годин,

– вважає Корольчук.

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Натомість голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький робить дещо оптимістичніший прогноз. Звісно, важкої зими нам не уникнути, але енергетики завдяки здобутому досвіду напрацювали алгоритм дій у разі виникнення пошкоджень та готові оперативно усувати аварії там, де це можливо.

"Наші підстанції будуть готові до пікових навантажень взимку. Досвід опрацьовано, ми готові до гірших сценаріїв", – запевнив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що вже зараз проводиться захист об'єктів інфраструктури на випадок чергових атак російських окупантів.