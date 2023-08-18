Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про стан справ на енергетичному ринку. За його словами, учасники ринку влізли у великі борги перед компанією, але й вона також винна чималу суму.

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За словами Кудрицького, борги учасників ринку перед "Укренерго" вже сягнули 59 мільярдів гривень. Разом з тим, борги компанії перед учасниками ринку теж чималі – йдеться про 50 мільярдів гривень.

Нам винні 28 мільярдів на балансуючому ринку, ця заборгованість продовжує зростати. Також нам винні за передачу електроенергії майже 21 мільярд і 10 млрд мільярдів – за диспетчеризацію,

– розповів Кудрицький.

Борги "Укренерго" наразі такі:

балансуючий ринок – 18 мільярдів;

"Гарантований покупець" – 26 мільярдів;

допоміжні послуги – 3,6 мільярда;

постачальники універсальних послуг за електроенергію з дахових СЕС – 2,5 мільярда.

Раніше в Україні підвищили ціни на електроенергію для населення та бізнесу. Втім, як розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, до ліквідності ринку цей крок не призвів.