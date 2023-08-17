Вже незабаром конфісковані активи російської "Татнєфті" будуть поповнювати український бюджет. Кабмін визначився з компанією, якій передадуть управління АЗС та іншими об'єктами.

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Активи "Татнєфті" передали Укрнафті

Міністерство енергетики та АРМА запропонували Кабінету міністрів передати конфісковані активи "Татнєфті" в управління державній компанії Укрнафта. Уряд погодився з цією пропозицією та передав в управління компанії понад 100 об'єктів.

Зокрема, тепер Укрнафта керуватиме мережею автозаправок Glusco (йдеться про близько 100 АЗС), кількома нафтобазами та транспортними засобами. АРМА висунуло до Укрнафти низку вимог, як от прозора фінансова звітність та щомісячні надходження до державного бюджету у розмірі мінімум 5 мільйонів гривень. Також Укрнафта зобов'язалася погоджувати з АРМА усі зміни у менеджменті компанії.

Нагадаємо, раніше мережею АЗС Glusco керував "Нафтогаз", але АРМА достроково розірвало усі договори. Причиною цього стало те, що компанія звітувала про доходи лише від 27 об'єктів. Окрім того, заробіток приносила передача об'єктів в оренду, а не безпосередня господарська діяльність. Відповідно, український бюджет недоотримав мільйони гривень доходу.

"Нафтогаз" просив в Кабміну не забирати управління конфіскованими російськими активами, але в уряді не захотіли слухати пояснення про неефективну діяльність, яка завдала збитків бюджету.