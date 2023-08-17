Вскоре конфискованные активы российской "Татнефти" будут пополнять украинский бюджет. Кабмин определился с компанией, которую передадут управление АЗС и другими объектами.

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Активы "Татнефти" передали Укрнафте

Министерство энергетики и АРМА предложили Кабинету министров передать конфискованные активы "Татнефти" в управление государственной компании Укрнефть Правительство согласилось с этим предложением и передало в управление компании более 100 объектов.

В частности, теперь Укрнефть будет управлять сетью автозаправок Glusco (речь около 100 АЗС), несколькими нефтебазами и транспортными средствами. АРМА выдвинуло к Укрнефти ряд требований, таких как прозрачная финансовая отчетность и ежемесячные поступления в государственный бюджет в размере минимум 5 миллионов гривен. Также Укрнефть обязалась согласовывать с АРМА все изменения в менеджменте компании.

Напомним, ранее сетью АЗС Glusco управлял "Нефтегаз", но АРМА досрочно расторгло все договоры. Причиной тому стало то, что компания отчитывалась о доходах всего от 27 объектов. Кроме того заработок приносила передача объектов в аренду, а не непосредственная хозяйственная деятельность. Соответственно, украинский бюджет недополучил миллионы гривен дохода.

"Ней" просил у Кабмина не забирать управление конфискованными российскими активами, но в правительстве не захотели слушать объяснения о неэффективной деятельности, нанесшей ущерб бюджету.