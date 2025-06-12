Бренд за фунт: мережа бюджетних магазинів отримала нового власника

Бюджетна мережа магазинів Poundland, яка стала відомою завдяки продажу товарів за один фунт стерлінгів, змінила власника – американська інвестиційна компанія Gordon Brothers придбала її за 1 фунт.

Чому продають мережу

Попередній власник, польська група Pepco, заявила, що була змушена позбутися збиткового бізнесу після падіння продажів на початку 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Попри труднощі, у компанії зазначають, що Poundland залишається популярним брендом із мільйонами клієнтів щороку.

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На момент продажу мережа налічує 825 магазинів і близько 16 000 співробітників. У межах реструктуризації можливе закриття до 100 магазинів. Відповідний план подадуть до Високого суду Англії.

Проблеми Poundland

Основними проблемами для мережі стали зростання страхових внесків для роботодавців з квітня, висока конкуренція на ринку та зміна споживацьких звичок. Експерти зазначають, що покупці вимагають не лише низьких цін, а й зручності, швидкої доставки та широкого асортименту. Саме це забезпечують онлайн-платформи, такі як Temu та Shein, які поступово витісняють класичні формати дискаунтерів.

Попри продаж, мережа продовжить працювати під брендом Poundland у Великій Британії та Dealz – в Ірландії та на острові Мен. Керівництво компанії залишиться за чинним директором Баррі Вільямсом.

Нові власники планують вкласти в реновацію мережі близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема через кредитну лінію та фінансування поточних витрат.