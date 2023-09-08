Повідомляти про корупцію тепер може кожен: НАЗК вже запустило спеціальний портал

Українців просять зробити свій внесок у боротьбу з корупцією. Для цього навіть не потрібно дзвонити до поліції, потрібно лише мати доступ до інтернету.

Національне агентство з питань запобігання корупції сподівається заручитися активною допомогою громадян у боротьбі з протиправними вимаганнями коштів. Для цього створили спеціальний портал для викривачів, скористатися яким може кожен охочий.

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Портал викривачів: як він працює

В Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів. На ньому кожен громадянин може повідомити про кожен факт корупції, про який йому стало відомо.

Це внутрішній канал повідомлення, який економить бюджет всіх інституцій та організацій на розробку власного окремого механізму. Ефективне функціонування Порталу є частиною вимог для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу,

– повідомили у НАЗК.

Портал створювали згідно з рекомендаціями та досвідом європейських партнерів. Також громадянам повідомили, що поки що портал працює не усюди, тому для повідомлення про факти корупції можна скористатися іншими каналами.

На порталі працівники можуть повідомляти про факти корупції в їхніх організацій. Це повідомлення буде надходити до їхнього керівника т правоохоронних органів.

Портал працюватиме цілодобова, також є функція анонімних повідомлень.

"Це зручний і простий інструмент, який мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації", – наголосили у НАЗК.

На порталі є всі підказки щодо того, як залишити повідомлення про факт корупції.