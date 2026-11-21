Навіть якщо бізнес фактично зупинився, податкові зобов'язання можуть залишатися. Несплата ЄСВ за відсутності законних підстав для звільнення призводить до накопичення боргу, а закриття ФОП не анулює його автоматично.

Хто з підприємців зобов'язаний платити внесок навіть із нульовим доходом

Підприємці на спрощеній системі оподаткування (1–3 групи) зобов'язані щомісяця сплачувати єдиний соціальний внесок незалежно від того, чи вели вони реальну діяльність і чи отримали бодай якусь копійку прибутку. Законодавство встановлює непохитне правило: мінімальний страховий платіж для спрощенців становить 22% від мінімальної заробітної плати, про що нагадали у Головному управлінні ДПС у Київській області. Якщо ви тимчасово поставили справи на паузу або зазнали збитків, для податкової це не є аргументом, тому ігнорування платежів автоматично веде до накопичення боргу.

Коли ФОП на загальній системі може законно не платити ЄСВ

Для представників загальної системи оподаткування діють кардинально інші фінансові правила. Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 7 Закону України № 2464-VI, базою нарахування внеску для загальносистемників є виключно чистий оподатковуваний дохід. Якщо за підсумками звітного місяця підприємець не заробив нічого або взагалі пішов у мінус, ЄСВ можна офіційно не нараховувати та не віддавати державі жодної гривні.

Водночас бізнесмен має право внести платіж добровільно. Це має прямий практичний сенс: якщо внесок не сплачено, цей місяць просто випадає з вашого страхового стажу, що в майбутньому безпосередньо вдарить по розміру пенсійних виплат.

Хто повністю звільнений від сплати єдиного внеску за себе

Законодавство чітко визначає пільгові категорії підприємців, яким дозволено не витрачати власні заощадження на ЄСВ. Перша категорія – це фахівці, які поєднують бізнес із найманою працею: якщо за основним місцем роботи роботодавець уже сплачує за вас внесок у розмірі не менше мінімального, дублювати його за лінією ФОП не потрібно. Також від фінансового тягаря звільнені підприємці, які досягли пенсійного віку або мають офіційно підтверджений статус особи з інвалідністю.

Окремий надійний захист держава надає мобілізованим підприємцям. Якщо ФОП не має найманих працівників і був призваний на військову службу, на весь період виконання обов'язків нарахування та сплата внеску повністю скасовуються.

Чому закриття бізнесу не допоможе врятуватися від податкового боргу

Поширена ілюзія про те, що ліквідація реєстрації ФОП спише всі старі гріхи, нерідко коштує підприємцям тисяч гривень. Податківці наголошують: за відсутності офіційного права на пільгу нарахування здійснюється автоматично, а закриття підприємницької діяльності в ЄДР не анулює вже сформований борг, до якого обов'язково додадуться штрафи та невпинно зростаюча пеня. Щоб уберегти власний бюджет від блокування рахунків, фахівці радять регулярно моніторити стан розрахунків через електронний кабінет платника ДПС та обов'язково зберігати всі платіжні квитанції.

До слова, оновлені правила сплати ЄСВ діють з початку 2026 року. Відтак, сплата цього податку є обовʼязковою. Його мають сплачувати роботодавці, ФОПи, військові частини та силові органи, самозайняті особи, члени фермерських господарств та українці.