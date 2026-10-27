"Нова пошта" створила приватну ППО: розкрили подробиці

"Нова пошта" реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони та вже має збиті російські ударні безпілотники. Компанія також розвиває власні можливості для гасіння пожеж, які виникають на об'єктах унаслідок ворожих атак.

Як "Нова пошта" розвиває власну ППО

Компанія стала однією з небагатьох, які змогли реалізувати проєкт приватної ППО. Про це повідомив співвласник групи компаній Nova В'ячеслав Климов, пише "Інтерфакс-Україна".

Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття "Шахедів",

– сказав Климов.

Співвласник Nova наголосив, що бізнес може брати на себе завдання, які до повномасштабного вторгнення вважалися відповідальністю виключно держави. На його думку, розвиток приватної ППО залишається важливим напрямом для підприємств, які працюють в умовах постійних російських атак.

Навіщо компанії власні пожежні служби

Окрім протиповітряної оборони, "Нова пошта" розвиває можливості самостійно ліквідовувати пожежі на своїх об'єктах. Климов розповів, що працівники компанії гасять значну частину загорянь, які виникають після атак, не чекаючи на прибуття Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зараз великі бізнеси шукають в Європі пожежні машини для того, щоб створювати свої власні служби. Це наша власність, в чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?

– зазначив Климов.

Нагадаємо, що основний напрям діяльності компанії "Нова пошта" – експрес-доставка документів, посилок і палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефіціарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

У першому півріччі 2026 року фінансові показники компанії зросли порівняно з аналогічним періодом попереднього року:

консолідований чистий прибуток збільшився на 24,3% – до 2,195 мільярда гривень;

виручка зросла на 31,8% – до 39,127 мільярда гривень.

Станом на 13 липня 2026 року мережа "Нової пошти" налічувала 54,7 тисячі точок сервісу по всій Україні.