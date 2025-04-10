Об'єднання люксових брендів: Prada погодилась придбати Versace

Модний дім Prada уклав угоду про придбання свого конкурента Versace. Угода відбулася у межах плану об’єднання двох найвідоміших італійських брендів моди.

Prada погодилась купити Versace

Загальна вартість угоди становить 1,375 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Prada прагне до розширення, попри загальне уповільнення попиту на люксові товари. Однак Versace працює зі збитками. Тому це злиття посилює позиції Італії у світі люксової моди.

Ми прагнемо продовжити спадщину Versace, переосмислюючи її сміливу та позачасову естетику. Водночас ми надамо бренду потужну платформу, підкріплену роками стабільних інвестицій і довготривалими партнерськими стосунками,

– заявив голова ради директорів Prada Патріціо Бертеллі.

Яка ціна на Versace? Видання пише, що ціна, яку Prada погодилась заплатити за Versace, суттєво нижча за ціну, яку Capri сплатила за бренд у 2018 році. Capri, раніше відома як Michael Kors, тоді придбала Versace у родини Версаче та інвестиційної компанії Blackstone. Тоді бренд коштував 2,15 мільярда доларів.

Versace має величезний потенціал. Це буде довгий шлях, який вимагатиме чіткої стратегії та терпіння,

– зазначив генеральний директор Prada Андреа Гуерра.

CNN наголошує, що угода відбулася на тлі серії зірваних IPO та поглинань, викликаних глобальним падінням фондових ринків та побоюваннями рецесії. Вони спричиненні новими митами президента США Дональда Трампа.

Цікаво! Після не надто вдалих придбань брендів Helmut Lang і Jil Sander наприкінці 90-х років, які головний акціонер Prada Бертеллі назвав "стратегічними помилками", компанія здебільшого уникала великих угод.