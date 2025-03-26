Найдорожчі бренди світу

Згідно з нещодавньою оцінкою, компанія оцінила бренди США приблизно в 37,33 трильйона доларів, що відображає значне зростання на 15,7% порівняно з попереднім роком. Про це свідчать дані щорічного дослідження Brand Finance, інформує 24 Канал.

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Довідково. Ця оцінка враховує низку факторів, включаючи валовий внутрішній продукт (ВВП), інвестиційний потенціал, туристичну привабливість, політичну стабільність, торговельні правила та різні соціальні показники.

Перша п'ятірка: хто демонструє зростання

Вартість брендів Китаю зросла на 2,9%, сягнувши 20, 53 трильйона доларів. Тим часом, Німеччина посіла третю сходинку, вартість її брендів зросла на 0,3%, до 4,985 трильйонів доларів.

Велика Британія піднялсь на четверте місце, зафіксувавши зростання економіки на 10,2%. Тепер вартість брендів оцінюється в 4,45 трильйонів доларів. Це призвело до того, що Японія опустилась на п'яте місце. Наразі зниження фіксують на рівні 4,5%, зниження до 4,41 трильйон доларів.

Які країни замикають десятку

Останні економічні події у Франції продемонстрували помітне зростання на 10,4%, в результаті чого загальний обсяг капіталу склав 3,89 трильйонів доларів.

Тим часом в Індії відбулося падіння на 5,9%, загальний обсяг склав 2,77 трильйонів доларів. У Канаді фіксують скромне зростання на 2,2%, досягнувши 2,73 трильйони доларів, Італія теж демонструє зростання, воно становить 3,3%, досягнувши 2,4 трильйона доларів.

Крім того, до десятки кращих країнових брендів увійшла Іспанія з вартістю 2,22 трильйона доларів, яка у 2024 році перебувала на дванадцятій позиції. Південна Корея помінялася з нею місцями, а на одинадцятому місці залишилася Австралія.