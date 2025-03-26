Самые дорогие бренды мира

Согласно недавней оценке, компания оценила бренды оценила бренды США примерно в 37,33 триллиона долларов, что отражает значительный рост на 15,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Brand Finance, информирует 24 Канал.

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Справочно. Эта оценка учитывает ряд факторов, включая валовой внутренний продукт (ВВП), инвестиционный потенциал, туристическую привлекательность, политическую стабильность, торговые правила и различные социальные показатели.

Первая пятерка: кто демонстрирует рост

Стоимость брендов Китая выросла на 2,9%, достигнув 20, 53 триллиона долларов. Между тем, Германия заняла третью строчку, стоимость ее брендов выросла на 0,3%, до 4,985 триллионов долларов.

Великобритания поднялсь на четвертое место, зафиксировав рост экономики на 10,2%. Теперь стоимость брендов оценивается в 4,45 триллионов долларов. Это привело к тому, что Япония опустилась на пятое место. Сейчас снижение фиксируют на уровне 4,5%, снижение до 4,41 триллион долларов.

Какие страны замыкают десятку

Последние экономические события в Франции продемонстрировали заметный рост на 10,4%, в результате чего общий объем капитала составил 3,89 триллионов долларов.

Тем временем в Индии произошло падение на 5,9%, общий объем составил 2,77 триллионов долларов. У Канаде фиксируют скромный рост на 2,2%, достигнув 2,73 триллиона долларов, Италия тоже демонстрирует рост, он составляет 3,3%, достигнув 2,4 триллиона долларов.

Кроме того, в десятку лучших страновых брендов вошла Испания со стоимостью 2,22 триллиона долларов, которая в 2024 году находилась на двенадцатой позиции. Южная Корея поменялась с ней местами, а на одиннадцатом месте осталась Австралия.