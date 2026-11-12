50% – ліміт не для всіх: для однієї з галузей бізнесу готують нову модель бронювання

Для аграрного бізнесу можуть переглянути правила бронювання військовозобов'язаних. Міністерство аграрної політики пропонує відмовитися від єдиного обмеження у 50% і дозволити підприємствам визначати необхідну кількість заброньованих залежно від потреб виробництва.

Як хочуть змінити бронювання в агросекторі

Наразі підприємства, які мають статус критично важливих, можуть бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників. У міністерстві вважають, що такий підхід не завжди враховує реальні потреби бізнесу. Про це розповів міністр аграрної політики Тарас Висоцький, пише Forbes Ukraine.

За словами міністра, підприємства зможуть обґрунтовувати індивідуальну потребу в бронюванні. Наприклад:

якщо для безперервної роботи потрібно зберегти 56% військовозобов'язаних працівників, підприємство зможе претендувати на такий показник;

якщо виробничі процеси дозволяють обійтися 44% заброньованих, застосовуватимуть нижчий відсоток.

Ми хочемо запропонувати більш гнучку систему, яка враховуватиме не лише кількість людей, а й те, наскільки їхня робота критична для підприємства. Головне – зберегти фахівців, без яких виробництво просто зупиниться,

– сказав Висоцький.

Коли можуть запровадити нові правила

Модель бронювання зараз опрацьовують разом із представниками аграрного сектору. Завершити підготовку пропозицій планують до кінця 2026 року. На початку 2027-го міністерство хоче представити напрацювання уряду та військовим для обговорення.

Висоцький також назвав нестачу працівників, зокрема кваліфікованих спеціалістів, однією з трьох головних загроз для агробізнесу на найближчий рік. Серед інших проблем він виділив:

скорочення експорту;

знищення виробничих потужностей.

За оцінкою міністра, кадрову проблему держава може допомогти мінімізувати насамперед. Саме тому перегляд бронювання розглядають як один із можливих інструментів збереження фахівців, необхідних для роботи аграрних підприємств.

Які правила бронювання від мобілізації зараз діють в агросекторі

З 18 жовтня 2026 року для аграрних підприємств запровадили альтернативні критерії отримання статусу критично важливих. Він дає право бронювати військовозобов'язаних працівників. Якщо раніше одним із головних показників була площа сільськогосподарських угідь, то тепер враховують також фінансові результати господарств.

Підприємство може відповідати одному з таких критеріїв:

Площа сільськогосподарських угідь – від 200 гектарів; Річний дохід – щонайменше 20 мільйонів гривень; Площа багаторічних насаджень – від 50 гектарів для господарств, на які поширюється цей критерій.

Нові вимоги стосуються підприємств сільського, лісового та рибного господарства, земельного кадастру й окремих суб'єктів, пов'язаних з агропромисловим комплексом.

Водночас уряд переглядає правила бронювання і в інших галузях. Зокрема, 24 жовтня 2026 року Кабмін обмежив рівень бронювання на оборонних та енергетичних підприємствах до 95% працівників.



