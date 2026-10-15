Які критерії бронювання працівників зміняться з 18 жовтня

Раніше одним із ключових показників для агропідприємств була площа сільськогосподарських угідь. Тепер передбачені альтернативні варіанти відповідності критеріям, завдяки яким частина менших виробників також зможе претендувати на статус критично важливих, пише Agronews.

Зокрема, враховуватимуть такі показники:

Площа сільськогосподарських угідь: щонайменше 200 гектарів. Річний дохід: не менше 20 мільйонів гривень. Багаторічні насадження: від 50 гектарів для господарств, на які поширюється відповідний критерій.

Отже, підприємствам не обов'язково орієнтуватися лише на площу земель. Відповідність альтернативним критеріям може відкрити шлях до отримання статусу критично важливого для частини менших агровиробників.

Нові правила стосуються підприємств сільського, лісового, рибного господарства, земельного кадастру та окремих суб’єктів, діяльність яких пов’язана з агропромисловим комплексом,

– уточнюється у повідомленні Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Чому документи радять подавати завчасно

Розширення критеріїв може збільшити кількість підприємств, які звертатимуться за отриманням або підтвердженням критичного статусу. Через це органи, що розглядають заявки, можуть отримати більше документів.

Підприємствам, у яких строк чинного статусу наближається до завершення, радять не відкладати процедуру на останні дні. Перед поданням документів агропідприємствам варто:

перевірити, чи відповідають вони одному з передбачених критеріїв;

підготувати документи, що підтверджують площу земель, дохід або наявність багаторічних насаджень;

з'ясувати, коли завершується чинний статус критично важливого підприємства;

завчасно розпочати процедуру отримання або підтвердження статусу.

Чи скоротять ліміти бронювання працівників

Міністерство економіки підготувало зміни до постанови №76, яка регулює бронювання працівників під час воєнного стану. Проєкт розіслали центральним органам виконавчої влади ще 8 жовтня, однак, документ згодом оновили на 90%.

Початкова версія документа передбачала перегляд квот на бронювання для критично важливих підприємств:

Зокрема, пропонували скасувати 100% квоту для частини компаній паливно-енергетичного сектору та інших підприємств, які забезпечують роботу енергетичної й газотранспортної систем. Також ішлося про зменшення загальної частки заброньованих військовозобов’язаних працівників зі 100% до 85%, а для підприємств ЖКГ – із 75% до 60%. Критично важливі компанії мали самостійно розраховувати квоту на бронювання.

Водночас частина положень залишалася невизначеною, зокрема щодо перегляду критеріїв критичності підприємств.



