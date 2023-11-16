Суттєве падіння прибутку Lenovo: як економіка Китаю впливає на компанію

Компанія Lenovo є одним з найбільших виробників ПК у світі. Проте, її дохід у третьому кварталі знизився на 54% .

Прибутки Lenovo падають

Протягом третього кварталу Lenovo зафіксувала зниження чистого прибутку на 54%, до 249,2 мільйона доларів. Водночас обсяг виторг компанії склав 14,4 мільярда доларів, що відповідає середньому прогнозу.

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Зауважимо, вже п'яте послідовне зниження квартального доходу та четверте поспіль зменшення чистого прибутку, оскільки очікуване покращення економічної ситуації в Китаї не виправдало прогнозів.

Чому компанія втрачає гроші

Аналітики Goldman Sachs Верена Дженг і Аллен Чанг підрахували напередодні публікації звітності, що чистий прибуток Lenovo може впасти на 5% в період з 2024 по 2026 фінансовий рік. У випадку, якщо американські обмеження торкнуться її серверного підрозділу в Китаї.

Lenovo, HP і Dell Technologies борються зі спадом в галузі, який виник після епохи Covid, спричиненим швидкою інфляцією та економічною невизначеністю в усьому світі. Але, за даними дослідницької компанії IDC, ця спадна спіраль сповільнилася в третьому кварталі,

– йдеться в повідомленні.

За словами головного виконавчого директора компанії Lenovo, Яна Юаньціна, найбільший у світі виробник персональних комп'ютерів прогнозує "значне зростання" попиту на свою продукцію в Китаї.