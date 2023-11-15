Зазначається, що щорічна доповідь Конгресу США присвячена вивченню того, як китайська компанія у сфері телекомунікацій, Huawei, зуміла розробити 7-нанометровий чип для свого смартфона Mate 60 Pro. І це не зважаючи на запроваджені у жовтні 2022 року санкції з боку адміністрації Байдена.

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Міністерство торгівлі США вводило обмеження на експорт обладнання до Китаю, яке може бути використане для виробництва чипів 14 нанометрів та менше.

Як Китай обійшов санкції

Згідно з доповіддю, Китай успішно накопичив запаси обладнання завдяки затримкам між введенням США обмежень у жовтні 2022 року та подібними діями Японії та Нідерландів у липні та вересні 2023 року відповідно.

Раніше повідомлялося, що США переконали Японію та Нідерланди, які володіють аналогічною технологією для виробництва мікросхем, ввести обмеження на експорт обладнання до Китаю.

Обсяги імпорту обладнання

За перші вісім місяців 2023 року обсяг імпорту Китаєм напівпровідникового обладнання з усіх країн становив 13,8 мільярда доларів.

У період із січня до серпня 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для напівпровідників на суму 3,2 мільярда доларів, що на 96% більше, ніж витрачено за той же період 2022 року.

У звіті не міститься чітких пропозицій щодо вирішення недоліків у законодавстві США, однак закликається Конгрес вимагати регулярного проведення оцінки ефективності контролю експорту мікросхем для підтримки їх виробництва.