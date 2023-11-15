Зазначається, що щорічна доповідь Конгресу США присвячена вивченню того, як китайська компанія у сфері телекомунікацій, Huawei, зуміла розробити 7-нанометровий чип для свого смартфона Mate 60 Pro. І це не зважаючи на запроваджені у жовтні 2022 року санкції з боку адміністрації Байдена.
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Як Китай обійшов санкції
Згідно з доповіддю, Китай успішно накопичив запаси обладнання завдяки затримкам між введенням США обмежень у жовтні 2022 року та подібними діями Японії та Нідерландів у липні та вересні 2023 року відповідно.
Обсяги імпорту обладнання
- За перші вісім місяців 2023 року обсяг імпорту Китаєм напівпровідникового обладнання з усіх країн становив 13,8 мільярда доларів.
- У період із січня до серпня 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для напівпровідників на суму 3,2 мільярда доларів, що на 96% більше, ніж витрачено за той же період 2022 року.
У звіті не міститься чітких пропозицій щодо вирішення недоліків у законодавстві США, однак закликається Конгрес вимагати регулярного проведення оцінки ефективності контролю експорту мікросхем для підтримки їх виробництва.