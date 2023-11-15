Отмечается, что ежегодный доклад Конгресса США посвящен изучению того, как китайская компания в сфере телекоммуникаций Huawei сумела разработать 7-нанометровый чип для своего смартфона Mate 60 Pro. И это, несмотря на введенные в октябре 2022 года санкции со стороны администрации Байдена.
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Как Китай обошел санкции
Согласно докладу, Китай успешно накопил запасы оборудования. благодаря задержкам между введением США ограничений в октябре 2022 года и подобными действиями Японии и Нидерландов в июле и сентябре 2023 соответственно.
Объемы импорта оборудования
- За первые восемь месяцев 2023 г. объем импорта Китаем полупроводникового оборудования из всех стран составлял 13,8 миллиарда долларов.
- В период с января по август 2023 года Китай импортировал из Нидерландов оборудование для полупроводников на сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 96% больше, чем затрачено за тот же период 2022 года.
Отчет не содержит четких предложений по решению недостатков в законодательстве США, однако призывается Конгресс требовать регулярного проведения оценки эффективности контроля экспорта микросхем для поддержки их производства.