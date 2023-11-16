Доходы Lenovo падают

В течение третьего квартала Lenovo зафиксировала снижение чистой прибыли на 54%, до 249,2 миллиона долларов. В то же время объем выручки компании составил 14,4 миллиарда долларов, что соответствует среднему прогнозу

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Заметим, пятое последовательное снижение квартального дохода и четвертое подряд уменьшение чистой прибыли, поскольку ожидаемое улучшение экономической ситуации в Китае не оправдало прогнозов.

Почему компания теряет деньги

Аналитики Goldman Sachs Верена Дженг и Аллен Чанг подсчитали накануне публикации отчетности, что чистая прибыль Lenovo может упасть на 5% в период с 2024 по 2026 финансовый год. В случае, если американские ограничения коснутся его серверного подразделения в Китае.

Lenovo, HP и Dell Technologies борются со спадом в области, возникшей после эпохи Covid, вызванной быстрой инфляцией и экономической неопределенностью во всем мире. Но, по данным исследовательской компании IDC, эта нисходящая спираль замедлилась в третьем квартале,

– говорится в сообщении.

По словам главного исполнительного директора компании Lenovo, Яна Юаньцина, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров прогнозирует "значительный рост" спроса на свою продукцию в Китае