Прибутки українського бізнесу зросли до 1,22 трильйонів гривень – хто заробив найбільше

​Українська економіка демонструє зростання фінансових показників. Сукупний дохід підприємств збільшився на третину, а прибутки майже подвоїлися.

Сукупний прибуток

Особливо помітне зростання відзначено серед компаній з українським капіталом, які виявилися прибутковішими за підприємства з іноземними інвестиціями, свідчать дані Держстату, інформує 24 Канал.

Дивіться також Динаміка позитивна попри все, однак є "але": в якому стані українська економіка у 2025 році

Так, сукупний прибуток до оподаткування зріс до 1,22 трильйонів гривень, що майже на 60% більше, ніж у 2023 році, коли прибуток становив 776,4 мільярда гривень.

Чистий прибуток бізнесу склав 947,3 мільярди гривень. Водночас збитки підприємств сягнули 273,3 мільярди гривень – це трохи більше, ніж роком раніше.

Частка збиткових компаній у структурі залишилася помітною – 22,1%, що на 0,9% більше, ніж у 2023-му.

Які безнеси найприбутковіші

Зростання фінансових показників стало можливим завдяки адаптивності українських компаній, орієнтації на внутрішній ринок, а також оперативному реагуванню на зміни в експортній політиці.

Серед галузей лідерами за обсягами прибутків стали:

Фінансовий і страховий сектор – 445,2 мільярда гривень;

Промисловість – 197,1 мільярд гривень;

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспорту – 125,5 мільярдів гривень;

Сільське, лісове й рибне господарство – 92,9 мільярдів гривень;

Інформаційні технології та телеком – 34,8 мільярдів гривень.

Скільки заробили підприємства / Інфографіка Держстату

Прибутки підприємств / Інфографіка Дежстату

Агросектор – найприбутковіший

Агропідприємства з українським капіталом у 2024 році показали вищу прибутковість порівняно з компаніями, що мають іноземних власників.

За підсумками року, дохід аграрного бізнесу зріс на третину, а прибутки – майже вдвічі. Це свідчить про ефективність вітчизняного агросектору навіть в умовах війни, складної логістики та нестабільного ринку.

У кого найменші прибутки

Найменші прибутки продемонстрували підприємства сфери тимчасового розміщення та харчування – лише 937,5 мільйонів гривень. Освітня галузь закінчила рік зі збитками – мінус 71,9 мільйонів гривень.