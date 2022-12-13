"Приватбанк" скасує плату за обслуговування для бізнесу на рік: які умови

Державний "Приватбанк" запустив проєкт підтримки безготівкових розрахунків. У межах ініціативи бізнес отримає річний безкоштовний період обслуговування, проте є одна умова.

Так, безкоштовне банківське обслуговування отримають ті компанії та підприємці, які виплачують зарплати своїм співробітникам винятково на картки "Приватбанку". При цьому, річний період безоплатного обслуговування розпочнеться з дати укладання зарплатного проєкту.

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Деталі ініціативи

Як зазначається в офіційному пресрелізі "Приватбанку", бізнес може долучитися до ініціативи до 5 лютого 2023 року. При цьому, безкоштовне розрахунково-касове обслуговування за зарплатним проєктом впродовж року доступне як великим компаніям, так і малому бізнесу, підприємцям та фермерам.

За умов воєнного стану, використання банківських карток для виплати зарплат та безготівкова оплата за товари та послуги є додатковим фактором безпеки для людей. Сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати нарахування і виплату зарплат працівникам, що працює на ефективність бізнесу,

– прокоментував член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Нагадаємо, що у листопаді оплати через термінали бізнесу у смартфонах зросли на 25% унаслідок аварійних відключень електроенергії. Так, малий бізнес та підприємці значно частіше приймали безготівкову оплату картками через застосунок "Приватбанку" під назвою "Термінал".