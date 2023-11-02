"Приватбанк" втричі збільшив свої прибутки: що відбувається на фінансовому ринку

У порівняні з 2022 роком, показники прибутку у 2023 році у "Приватбанку" зросли втричі. На таке економічне зростання вплинула значна кількість факторів, зокрема реформи НБУ.

Як збільшився дохід "Приватбанку"

Відповідно до нового звіту "Приватбанку", його чистий прибуток за січень-вересень 2023 року становить 43,37 мільярдів гривень. Це втричі більше, ніж у аналогічний період у 2022 році.

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За третій квартал цей показник склав 13,62 мільярда гривень. Для порівняння, це на 0,082 мільярди менше,ніж у другому. У процентному значенні, показник чистого прибутку у третьому кварталі зріс на 40,7%, або ж 15,32 мільярда гривень.

При цьому чистий процентний дохід "Приватбанку" у періоді з січня по вересень 2023 року, відносно показників 2022 року, збільшився на 64,5%. У гривневому еквіваленті це значення становить 43,18 мільярда гривень. З початку 2023 року чистий комісійний дохід підвищився на 25%, відносно 2022 року тобто до 17,45 млрд грн.

Від чого залежить дохід "Приватбанку"

Основним внеском у покращення фінансової ситуації всередині "Приватбанку" стало значне зменшення прибутків, після скорочення корисності цьогоріч до 0,072 мільярди гривень. Сукупний прибуток у цьому державному банку становить 49,52 мільярда гривень. Це значення у 3,5 раза більше за аналогічне у 2022 році.

Покращення економічної ситуації всередині банківської системи стало можливим, завдяки збільшенню об'єму коштів з 11,46 мільярда гривень до 59,32 мільярда гривень. Варто зазначити і те, що українці почали знову зберігати гроші у банках та користуватися депозитами і кредитуванням.