Приватизують ще два спиртзаводи: кошти з продажу підуть у держбюджет

Нещодавно Кабмін ухвалив рішення про приватизацію єдиних майнових комплексів державних двох підприємств. До них належать "Ічнянський спиртовий завод" та "Червоненський завод продтоварів".

Два спиртзаводи приватизують

Фонд держмайна (ФДМУ) отримав підстави припинити реорганізацію заводів про які йдеться та набув можливість їх приватизувати. Кошти з продажу передадуть до держбюджету України.

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У серпні 2023 року Фонд держмайна виставив на аукціон зі стартовою ціною 31,3 мільйона гривень – Струтинський спиртзавод на Львівщині.

Натомість у вересні ФДМУ виставив на аукціон Зарубинський спиртзавод у Тернопільській області. Його стартова ціна становила 245,4 мільйона гривень.

Також до кінця 2023 року Фонд збирається виставити на приватизацію ще близько 200 державних підприємств й інших об'єктів. За попередніх 10 місяців цього ж року, він встиг провести 335 аукціонів та передати державі 2,7 мільярда гривень від приватизації державних активів.

NovaPay випустила платіжні картки

NovaPay випустила платіжні картки та першою серед небанківських установ запустила мобільний додаток. Зокрема в додатку можна відкрити платіжний рахунок, оформити віртуальну картку та одразу почати нею користуватися.

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