Два спиртзавода приватизируют

Фонд госимущества (ФГИУ) получил основания прекратить реорганизацию заводов о которых идет речь и получил возможность их приватизировать. Средства по продаже передадут в госбюджет Украины.

Читайте также Пикантные доходы: сколько сотен тысяч долларов налогов уплатил сервис OnlyFans

Напомним! В августе 2023 года Фонд госимущества выставил на аукцион со стартовой ценой 31,3 миллиона гривен – Струтинский спиртзавод во Львовской области.

В сентябре ФГИУ выставил на аукцион Зарубинский спиртзавод в Тернопольской области. Его стартовая цена составила 245,4 миллиона гривен.

Также до конца 2023 года Фонд намерен выставить на приватизацию еще около 200 государственных предприятий и других объектов. За предыдущие 10 месяцев этого же года он успел провести 335 аукционов и передать государству 2,7 миллиарда гривен от приватизации государственных активов.

NovaPay выпустила платежные карты

NovaPay выпустила платежные карты и первой среди небанковских учреждений запустила мобильное приложение. В частности, в приложении можно открыть платежный счет, оформить виртуальную карточку и сразу начать ею пользоваться.

В частности, можно проводить следующие базовые операции с деньгами: