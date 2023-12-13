Два спиртзавода приватизируют
Фонд госимущества (ФГИУ) получил основания прекратить реорганизацию заводов о которых идет речь и получил возможность их приватизировать. Средства по продаже передадут в госбюджет Украины.
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В сентябре ФГИУ выставил на аукцион Зарубинский спиртзавод в Тернопольской области. Его стартовая цена составила 245,4 миллиона гривен.
Также до конца 2023 года Фонд намерен выставить на приватизацию еще около 200 государственных предприятий и других объектов. За предыдущие 10 месяцев этого же года он успел провести 335 аукционов и передать государству 2,7 миллиарда гривен от приватизации государственных активов.
NovaPay выпустила платежные карты
NovaPay выпустила платежные карты и первой среди небанковских учреждений запустила мобильное приложение. В частности, в приложении можно открыть платежный счет, оформить виртуальную карточку и сразу начать ею пользоваться.
В частности, можно проводить следующие базовые операции с деньгами:
- переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам;
- оформление Посылки в кредит и оплата за нее;
- все виды платежей: клиенты могут оплачивать коммунальные услуги, интернет; или ТВ, штрафы и налоги, пополнять мобильный и т.п.;
- получение на карточку наложенного платежа за посылки;
- отправка перевода с карты в отделение Новой почты;
- выпуск пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard.