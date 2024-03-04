Поки заблокували український кордон: про що поляки намагаються домовитися з Єврокомісією

Криза на польсько-українському кордоні триває. Місцеві фермери усе ще намагаються вибити для себе преференції та торгуються з Єврокомісією.

Переговори Польщі та Єврокомісією

Польща почала неформальні переговори з Єврокомісією. Глава МЗС Польщі Анджей Шейна повідомив, що розмовляє з Урсулою фон дер Ляєн про звільнення від деяких правил "Зеленого курсу".

Цікаво Все вирішує управління: найкращі практики для ефективного менеджменту

На його думку, частина умов "Зеленого курсу" ЄС не має стосуватися поляків. Він заявив, що мова йде про "все, що тільки можна скасувати".

Окрім того, він наголошує на боротьбі з напливом продуктів, які можуть порушити ринок. Якщо ЄС не піде на умови поляків, то ті готові застосовувати обмеження в односторонньому порядку без погодження з Брюсселем.

Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно домовилися про фінансування ЄС, вони стануть спільною позицією Євросоюзу. Також хочу сказати, цитуючи прем'єра Туска, якщо це затягнеться, ми запровадимо зміни, блокування кордонів, бар'єри та митні збори в односторонньому порядку,

– заявив Шейна.

Глава МЗС Польщі додав, що 28 березня повинні відбуватися консультації між Варшавою та Києвом, і на той момент проблеми на кордоні більше не існуватиме.

Нагадаємо, польські фермери блокують кордон з Україною та імпорт продукції, а також вимагають скасувати вимоги, які накладає новий "Зелений курс" ЄС.