Укрпошта продає загублені посилки: які результати аукціону

Укрпошта прийняла рішення реалізувати старі посилки. Йдеться про відправлення, які не були отримані.

Про які посилки йдеться

Укрпошта вирішила продавати посилки, які протягом останніх 6 місяців не були забрані. Таким чином розвантажать склади компанії.

Читайте також "Престолонаслідник" Apple: хто стане наступним гендиректором після Тіма Кука

Трапляється, коли клієнти не забирають свої посилки два тижні, і ми вимушені відправити їх на склад. А ще трапляється, що посилки цілих пів року вилежуються на складі й про них ніхто не згадує,

– йдеться у повідомленні Укрпошти.

Як зазначили представники компанії, такий продаж є альтернативою утилізації забутих посилок. Щобільше, зароблені гроші дозволяють компенсувати витрати, зокрема на логістику та зберігання.

Які результати аукціону

Раніше Укрпошта вирішила розпродати свої старі авто і отримала значний прибуток

Продаж посилок відбувся через аукціон Prozorro, а саме на електронному майданчику Prozorro.Sale. Результатами проведеної реалізації компанія задоволена

Ми спробували й вийшло гарно – на аукціоні отримали у 25 разів дорожче, ніж очікували,

– звітує Укрпошта.

Насправді продаж посилок є поширеним явищем у логістичних компаніях. Таку практику можна помітити у багатьох міжнародних організаціях.