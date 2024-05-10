Хто буде після Тіма Кука

Ймовірно, що наступним після Тіма Кука стане керівник відділу розробки апаратного забезпечення Джон Тернус.

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Зауважте! Такий вибір на посаду гендиректора може влаштувати не всіх високопосадовців.

Торік нинішній глава Apple Тім Кук дав інтерв'ю, в якому зізнався, що готує собі наступника. Втім на пенсію він поки що не збирається.

Деякі особи, які наближені до Кука, припускають, що він залишатиметься на посаді СЕО ще мінімум 3 роки. А після цього відкриє благодійний фонд на накопичення, які заробив в Apple.

Дискусії щодо кандидатів

Якби Тім Кук залишив посаду ще кілька років тому, то на його місце призначили б операційного директора компанії Джеффа Вільямса. Так вважають джерела, які знайомі із внутрішніми справами компанії.

Цікаво! Вільямса називали, як і Кука, справжнім прагматиком та управлінцем на відміну від візіонера Стіва Джобса. Цьогоріч Вільямсу виповниться 61 рік, він молодший на 2 роки за 63-річного Кука. Припускають, що рада директорів Apple бажає, щоб новий глава обіймав цю посаду не менше 10 років.

Саме тому наступником може стати Джон Тернус, якому 49 років. До речі, в Apple він пропрацював понад 20 років.