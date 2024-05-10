Хто буде після Тіма Кука
Ймовірно, що наступним після Тіма Кука стане керівник відділу розробки апаратного забезпечення Джон Тернус.
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Торік нинішній глава Apple Тім Кук дав інтерв'ю, в якому зізнався, що готує собі наступника. Втім на пенсію він поки що не збирається.
Деякі особи, які наближені до Кука, припускають, що він залишатиметься на посаді СЕО ще мінімум 3 роки. А після цього відкриє благодійний фонд на накопичення, які заробив в Apple.
Дискусії щодо кандидатів
Якби Тім Кук залишив посаду ще кілька років тому, то на його місце призначили б операційного директора компанії Джеффа Вільямса. Так вважають джерела, які знайомі із внутрішніми справами компанії.
Саме тому наступником може стати Джон Тернус, якому 49 років. До речі, в Apple він пропрацював понад 20 років.
- З одного боку – Тернус заслужив визнання з боку Кука та інших керівників, а також він має управлінські якості. Та й Apple все частіше робить його "обличчям" нових продуктів.
- З іншого боку – Джон Тернус не брав участі у розробці багатьох великих проєктів Apple за останні роки. Крім того, він уникає сміливих технологічних рішень й не робить "ставку на майбутнє". Таким чином, деякі інженери не виявляють до нього поваги.