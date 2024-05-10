Кто будет после Тима Кука
Вероятно, что следующим после Тима Кука станет руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус.
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В прошлом году нынешний глава Apple Тим Кук дал интервью, в котором признался, что готовит себе преемника. Впрочем, на пенсию он пока не собирается.
Некоторые лица, которые приближены к Куку, предполагают, что он будет оставаться на посту СЕО еще минимум 3 года. А после этого откроет благотворительный фонд на накопления, которые заработал в Apple.
Дискуссии относительно кандидатов
Если бы Тим Кук покинул пост еще несколько лет назад, то на его место назначили бы операционного директора компании Джеффа Уильямса. Так считают источники, которые знакомы с внутренними делами компании.
Именно поэтому преемником может стать Джон Тернус, которому 49 лет. Кстати, в Apple он проработал более 20 лет.
- С одной стороны – Тернус заслужил признание со стороны Кука и других руководителей, а также он имеет управленческие качества. Да и Apple все чаще делает его "лицом" новых продуктов.
- С другой стороны – Джон Тернус не участвовал в разработке многих крупных проектов Apple за последние годы. Кроме того, он избегает смелых технологических решений и не делает "ставку на будущее". Таким образом, некоторые инженеры не проявляют к нему уважения.