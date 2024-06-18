Російська Lada в Еміратах: автівки туди почнуть продавати вже цього року

Російський концерн "АвтоВАЗ" має намір розпочати продаж автомобілів Lada в Об'єднані Арабські Емірати цього року. Водночас влада ОАЕ висунула прискіпливі вимоги до безпеки автомобілів.

В ОАЕ незабаром можна буде купити Lada

Як повідомляють в російських ЗМІ, машини Lada будуть представлені в дилерському центрі, розташованому на центральній автомобільній вулиці в Дубаї.

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Із заяв президент "АвтоВАЗу" Максима Соколова відомо, що власник дилерського центру вже відвідував завод у Тольятті та підписав угоду.

Вимоги від влади Еміратів

Зараз проводиться закупівля тестової партії та сертифікація машин для ринку ОАЕ. Це займе чимало часу.

За словами президента "АвтоВАЗу", влада ОАЕ дуже уважно ставиться до вимог безпеки. Відтак старі сертифікати, що видавали у період, коли російським виробництвом володіла Renault, не підходять.

Все через те, що на всій лінійці, зокрема Largus, змінилися електроніка, блоки управління і системи безпеки.

Усе доводиться проходити по новій. Сподіваюся, що поточного року для цього вистачить,

– заявив Соколов.

Яка американська компанія продає свої активи в Росії

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, АвтоВАЗ належав компанії Renault. Втім після лютого 2022 року французька корпорації позбулася російських активів та припинила співпрацю.

Цією компанією стала Caterpillar, яка успішно продала російські активи новому власнику "ПСК-Нові Рішення". Відомо, що угода була укладена після того, як корпорація зупинила виробництво в Росії у 2022 році.

Чим займається Caterpillar Це корпорація, що займається виробництвом, продажем та обслуговуванням машин, двигунів, енергетичних систем, запчастин до них по цілому світу.

Путін вже затвердив угоду про купівлю активів. Таким чином "ПСК-Нові Рішення" може отримати контроль над двома виробничими майданчиками Caterpillar.