В ОАЭ вскоре можно будет купить Lada

Как сообщают в российских СМИ, машины Lada будут представлены в дилерском центре, расположенном на центральной автомобильной улице в Дубае.

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Из заявлений президент "АвтоВАЗа" Максима Соколова известно, что владелец дилерского центра уже посещал завод в Тольятти и подписал соглашение.

Заметьте! Сейчас проводится закупка тестовой партии и сертификация машин для рынка ОАЭ. Это займет немало времени.

Требования от властей Эмиратов

По словам президента "АвтоВАЗа", власти ОАЭ очень внимательно относятся к требованиям безопасности. Поэтому старые сертификаты, выдававшиеся в период, когда российским производством владела Renault, не подходят.

Все из-за того, что на всей линейке, в частности Largus, изменились электроника, блоки управления и системы безопасности.

Все приходится проходить по новой. Надеюсь, что текущего года для этого хватит,

– заявил Соколов.

Заметьте! До начала полномасштабного вторжения России в Украину, АвтоВАЗ принадлежал компании Renault. Впрочем, после февраля 2022 года французская корпорации избавилась от российских активов и прекратила сотрудничество.

Какая американская компания продает свои активы в России

Этой компанией стала Caterpillar, которая успешно продала российские активы новому владельцу "ПСК-Новые Решения". Известно, что сделка была заключена после того, как корпорация остановила производство в России в 2022 году.

Чем занимается Caterpillar Это корпорация, занимающаяся производством, продажей и обслуживанием машин, двигателей, энергетических систем, запчастей к ним по всему миру.

Путин уже утвердил соглашение о покупке активов. Таким образом "ПСК-Новые Решения" может получить контроль над двумя производственными площадками Caterpillar.