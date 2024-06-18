В ОАЭ вскоре можно будет купить Lada
Как сообщают в российских СМИ, машины Lada будут представлены в дилерском центре, расположенном на центральной автомобильной улице в Дубае.
Читайте также Вопреки всем заявлениям: Coca-Cola и Pepsi продолжают работать на территории России
Из заявлений президент "АвтоВАЗа" Максима Соколова известно, что владелец дилерского центра уже посещал завод в Тольятти и подписал соглашение.
Требования от властей Эмиратов
По словам президента "АвтоВАЗа", власти ОАЭ очень внимательно относятся к требованиям безопасности. Поэтому старые сертификаты, выдававшиеся в период, когда российским производством владела Renault, не подходят.
Все из-за того, что на всей линейке, в частности Largus, изменились электроника, блоки управления и системы безопасности.
Все приходится проходить по новой. Надеюсь, что текущего года для этого хватит,
– заявил Соколов.
Какая американская компания продает свои активы в России
Этой компанией стала Caterpillar, которая успешно продала российские активы новому владельцу "ПСК-Новые Решения". Известно, что сделка была заключена после того, как корпорация остановила производство в России в 2022 году.
Чем занимается CaterpillarЭто корпорация, занимающаяся производством, продажей и обслуживанием машин, двигателей, энергетических систем, запчастей к ним по всему миру.
Путин уже утвердил соглашение о покупке активов. Таким образом "ПСК-Новые Решения" может получить контроль над двумя производственными площадками Caterpillar.