Новое соглашение

Caterpillar Inc. приостановила свою производственную деятельность в России в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину, следуя примеру других западных компаний.

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В ноябре 2023 года российский президент Путин утвердил покупку активов Caterpillar компанией под названием "ПСК-Новые Решения". Указ Путина и документация российских компаний не раскрывают условий сделки.

Справочно! Caterpillar владела двумя производственными площадками в России: одна расположена в Ленинградской области, а другая - в Новосибирске. На этих предприятиях производились гидравлические экскаваторы, большегрузные самосвалы, кузова для карьерных самосвалов, и другие компоненты для техники и оборудования.

Ответ на санкции

Указ Путина указывает, что "ПСК-Новые Решения" может купить 100% уставного капитала в Caterpillar Tosno и Caterpillar Financial в качестве ответа на западные санкции.

Заметьте! Согласно документам компании, передача активов была завершена 14 июня.

"ПСК-Новые Решения" было зарегистрировано в августе 2022 года, согласно базе данных агентства новостей Interfax Spark. Оно на 99% принадлежит армянской инвестиционной компании Balchug Capital, руководителем и основателем которой является Давид Амарян, который руководит всей инвестиционной деятельностью.