Обнулят ли долг Ocean Plaza перед Ротенбергом

Недавно стало известно, что Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд заявление для того, чтобы списать кредит компании-владельца торгового центра Ocean Plaza перед кипрской компанией.

Читайте также Россия не смогла заключить новые крупные сделки на Международном экономическом форуме

Это было сделано для того, чтобы владелец компании избавился от Ocean Plaza как актива, а также не смог через суд требовать от государства долг.

Напоминаем! Владельцем торгового центра Ocean Plaza в Киеве является компания, которая принадлежит Аркадию Ротенбергу.

К взысканию заявлено права требования, а именно:

право требования по кредитному договору №1 от 2009 года, который был заключен между ООО "ИС "Лыбидь" (компания-владелец ТРЦ Ocean Plaza) и компанией Ethoder Investments Limited,

право требования по договору ипотеки от 2014 года, заключенным между "ИС "Лыбидь" и Ethoder Investments Limited,

право требования по договору залога от 2014 года заключенным между ООО "Авангард-Виларти" и Ethoder Investments Limited.

Почему государство стало должником олигарху

Долг перед российским олигархом остался еще со времен приобретения торгового центра. Из-за того, что в прошлом году Высший антикоррупционный суд принял историческое решение о национализации торговому центру, государство фактически стало должником Ротенберга на сумму более 200 миллионов долларов.

Формальным владельцем Ocean Plaza было украинское ООО "ИС Лыбидь", в частности почти 67% в уставном капитале принадлежало Аркадию Ротенбергу.

В то же время деньги для приобретения торгового центра "ИС Лыбидь" получило в кредит от материнской Ethoder Investments Limited.

Тогда владелец Ethoder был неизвестен. Однако сейчас компанией владеет семья того же олигарха Ротенберга.

Интересно! Общая сумма кредита составляла 150 миллионов долларов, с процентной ставкой 20% годовых в долларах (+50 миллионов долларов).