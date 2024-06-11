Откуда у Ocean Plaza долг на 200 миллионов долларов
Формальным владельцем Ocean Plaza было украинское ООО "ИС Лыбидь". Деньги для приобретения Ocean Plaza общество получило от материнской Ethoder Investments Limited в кредит.
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Сумма кредита составила 150 миллионов долларов, с процентной ставкой 20% годовых в долларах. В качестве залога для обеспечения этой сделки использовали будущий объект недвижимости. Кто был владельцем компании Ethoder тогда, неизвестно, но сейчас эта компания принадлежит Ротенбергам.
Как известно, Ротенбергам принадлежит 66,65% в уставном капитале ООО "ИС "Лыбидь".
Что известно о долге Ocean Plaza
- Высший антикоррупционный суд установил, что с 2013 по 2020 год ООО "ИС Лыбидь" выплатило 249,8 миллиона долларов процентов.
- Вследствие этого государство недополучило более 61 миллиона долларов налогов.
- Все это время выплачивали только проценты, оставляя основную сумму задолженности неизменной, чтобы выводить прибыль на оффшоры на Кипре.
В прошлом году Высший антикоррупционный суд принял историческое решение и сделал первый шаг к национализации Ocean Plaza. Впрочем, национализация корпоративных прав ООО "ИС Лыбидь" сделала государство должником Ротенберга на сумму более 200 миллионов долларов (150 миллионов долларов кредита и еще более 50 миллионов долларов процентов).
Можно ли что-то сделать с долгом
Чтобы Ротенберг действительно лишился Ocean Plaza как актива и не смог через суд требовать от государства долг, Минюст и Фонд госимущества должны осуществить несколько шагов:
- подать иск об изъятии в доход государства права требования по кредиту к компании, которая на 50% принадлежит государству;
- после этого долг будет списан, на торги выставляется чистое юрлицо без долгов, и только тогда можно будет говорить о справедливых рыночных условиях аукциона по приватизации.
Как рассказало 24 Каналу источник, знакомый с ситуацией, Минюст в течение двух лет не подавал иск о взыскании. Однако 11 июня иск таки был подан.
У Фонда госимущества есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:
- Выставить на аукцион "неочищенный" актив, позволив новым владельцам ТРЦ самостоятельно разбираться с долгами перед Ротенбергами.
- Очистить актив путем применения санкций по кредиту и взыскания прав требования в доход государства по решению суда.
- Внести государством права требования по ипотеке в уставный капитал ООО "ИС Лыбидь".