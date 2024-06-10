Чего хочет МВФ

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат призвала страны с развитыми экономиками, уменьшать свой государственный долг. В частности, это касается США.

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Гита Гопинат Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Что касается США, то мы видим достаточно оснований для того, чтобы они сократили размер своего бюджетного дефицита, также учитывая силу американской экономики. Соблазн финансировать все расходы за счет заимствований – это то, чего странам следует избегать.

Гопинат уточняет, что США имеет возможность сократить свой государственный долг без таких потрясений, как повышение налогов. Этому способствуют высокие темпы роста страны.

Какова ситуация с госдолгом США сейчас

Согласно прогнозу бюджетного управления Конгресса США, в 2029 году соотношение долга к ВВП может достичь нового максимума. Последний раз такой показатель был во времена Второй мировой войны. Ожидаемый дефицит составляет от 5,2% до 6,3% на следующие 10 лет, при условии, что Конгресс не изменит свою политику.

А вот в следующем году бюджетный дефицит США, по прогнозу МВФ, может достичь 7,1%. Это в разы больше чем средний показатель в других развитых странах, где он составляет ориентировочно 2%. Нужно понимать, что такой дефицит в США это значительный риск для мировой экономики.