Чого прагне МВФ

Перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат закликала країни з розвиненими економіками, зменшувати свій державний борг. Зокрема, це стосується США.

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Гіта Гопінат Перший заступник директора-розпорядника МВФ Що стосується США, то ми бачимо достатньо підстав для того, щоб вони скоротили розмір свого бюджетного дефіциту, також з огляду на силу американської економіки. Спокуса фінансувати всі витрати за рахунок запозичень – це те, чого країнам слід уникати.

Гопінат уточнює, що США має змогу скоротити свій державний борг без таких потрясінь, як підвищення податків. Цьому сприяють високі темпи зростання країни.

Яка ситуація з держборгом США зараз

Відповідно до прогнозу бюджетного управління Конгресу США, у 2029 році співвідношення боргу до ВВП може сягнути нового максимуму. Востаннє такий показник був у часи Другої світової війни. Очікуваний дефіцит складає від 5,2% до 6,3% на наступні 10 років, за умови, що Конгрес не змінить свою політику.

При цьому, наступного року бюджетний дефіцит США, за прогнозом МВФ, може сягнути 7,1%. Це в рази більше ніж середній показник у інших розвинутих країнах, де він складає орієнтовно 2%. Потрібно розуміти, що такий дефіцит у США це значний ризик для світової економіки.