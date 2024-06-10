Хто може отримати таку знижку

Пенсіонери мають право на знижку 100% при оплаті комуналки, якщо вони працювали у певній сфері. Також ця пільга поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

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Пільга надається пенсіонерам, які працювали у:

педагогічній галузі;

медичній сфері;

фармацевтичній царині;

сфері захисту рослин;

музеях чи бібліотеках;

державних та комунальних закладах культури, закладах освіти (у сфері культури).

Таку пільгу отримує безпосередньо пенсіонер, окремо на членів його родини вона не поширюється.

Зверніть увагу! Умовою для отримання цієї пільги є те, що такі пенсіонери проживають у сільській місцевості.

Як пенсіонери можуть зменшити розмір комуналки

Щоб платити менше за комуналку, пенсіонери можуть оформити субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи зі спеціальною заявою. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.

До заяви необхідно додати такий пакет документів:

посвідчення особи;

декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;

довідку про доходи.

Нагадаємо! Отримати субсидію можна, маючи борги за ЖКП. Для цього потрібно оформити договір про реструктуризацію. Докладніше як це зробити, читайте тут.