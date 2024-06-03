Як отримати субсидію при наявності боргів

Якщо особа має борги, вона не може отримати субсидію. Однак, вийти з цієї ситуації можна, оформивши реструктуризацію заборгованості.

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Для призначення субсидії в разі наявності боргу потрібно укласти договір про його реструктуризацію з надавачем комунальної послуги та долучити копію цього договору до заяви на субсидію,

– пояснюють у ПФУ.

До того ж субсидія може надаватися на ті ЖКП за якими немає боргів у окремому порядку. Для цього необхідно сформувати спеціальну заяву з вказанням послуг, де відсутня заборгованість.

Зверніть увагу! Максимальна заборгованість не може перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 гривень. При цьому, простроченою вона не має бути більш як 3 місяці.

Як оформити субсидію

Для оформлення субсидії необхідно звернутись у відповідальні органи із заявою. Обов'язково до неї потрібно додати такі документи:

посвідчення особи;

декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;

довідку про доходи;

за наявності, договір про оренду вказаного житла.

Зверніть увагу! Залежно від термінів, вказаних у договорі оренди, може коригуватися час дії субсидії.