Як отримати субсидію при наявності боргів
Якщо особа має борги, вона не може отримати субсидію. Однак, вийти з цієї ситуації можна, оформивши реструктуризацію заборгованості.
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Для призначення субсидії в разі наявності боргу потрібно укласти договір про його реструктуризацію з надавачем комунальної послуги та долучити копію цього договору до заяви на субсидію,
– пояснюють у ПФУ.
До того ж субсидія може надаватися на ті ЖКП за якими немає боргів у окремому порядку. Для цього необхідно сформувати спеціальну заяву з вказанням послуг, де відсутня заборгованість.
Як оформити субсидію
Для оформлення субсидії необхідно звернутись у відповідальні органи із заявою. Обов'язково до неї потрібно додати такі документи:
- посвідчення особи;
- декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;
- довідку про доходи;
- за наявності, договір про оренду вказаного житла.