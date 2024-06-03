Як отримати субсидію при наявності боргів

Якщо особа має борги, вона не може отримати субсидію. Однак, вийти з цієї ситуації можна, оформивши реструктуризацію заборгованості.

Читайте також 50 мільйонів тонн вантажу: український морський коридор продовжує працювати

Для призначення субсидії в разі наявності боргу потрібно укласти договір про його реструктуризацію з надавачем комунальної послуги та долучити копію цього договору до заяви на субсидію,
– пояснюють у ПФУ.

До того ж субсидія може надаватися на ті ЖКП за якими немає боргів у окремому порядку. Для цього необхідно сформувати спеціальну заяву з вказанням послуг, де відсутня заборгованість.

Як оформити субсидію

Для оформлення субсидії необхідно звернутись у відповідальні органи із заявою. Обов'язково до неї потрібно додати такі документи:

  • посвідчення особи;
  • декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;
  • довідку про доходи;
  • за наявності, договір про оренду вказаного житла.