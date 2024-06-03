Как получить субсидию при наличии долгов

Если лицо имеет долги, оно не может получить субсидию. Однако выйти из этой ситуации можно, оформив реструктуризацию задолженности.

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Для назначения субсидии при наличии долга нужно заключить договор о его реструктуризации с поставщиком коммунальной услуги и приобщить копию этого договора к заявлению на субсидию,

– объясняют в ПФУ.

К тому же субсидия может предоставляться на те ЖКУ по которым нет долгов в отдельном порядке. Для этого необходимо сформировать специальное заявление с указанием услуг, где отсутствует задолженность.

Обратите внимание! Максимальная задолженность не может превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан – 680 гривен. При этом, просроченной она не должна быть более 3 месяцев.

Как оформить субсидию

Для оформления субсидии необходимо обратиться в ответственные органы с заявлением. Обязательно к нему нужно приложить следующие документы:

удостоверение личности;

декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;

справку о доходах;

при наличии, договор об аренде указанного жилья.

Обратите внимание! В зависимости от сроков, указанных в договоре аренды, может корректироваться время действия субсидии.