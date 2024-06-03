Как получить субсидию при наличии долгов
Если лицо имеет долги, оно не может получить субсидию. Однако выйти из этой ситуации можно, оформив реструктуризацию задолженности.
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Для назначения субсидии при наличии долга нужно заключить договор о его реструктуризации с поставщиком коммунальной услуги и приобщить копию этого договора к заявлению на субсидию,
– объясняют в ПФУ.
К тому же субсидия может предоставляться на те ЖКУ по которым нет долгов в отдельном порядке. Для этого необходимо сформировать специальное заявление с указанием услуг, где отсутствует задолженность.
Как оформить субсидию
Для оформления субсидии необходимо обратиться в ответственные органы с заявлением. Обязательно к нему нужно приложить следующие документы:
- удостоверение личности;
- декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;
- справку о доходах;
- при наличии, договор об аренде указанного жилья.