На що спрямують отримані кошти в Україні

Залучені кошти спрямують на зміцнення української економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній і гуманітарній сферах, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Транш надійшов під гарантії урядів цих держав у рамках програми DPL Світового банку.

Він висловив подяку Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за значну підтримку України та внесок у зміцнення її стійкості. Таким чином він підсумував, що Україна завершує рік зберігаючи фінансову стійкість та повністю виконуючи всі соціальні зобов'язання держави.

За словами премʼєра-міністра, Україна також отримала понад 16 мільярдів євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility та майже 5,4 мільярда доларів за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2024 році.