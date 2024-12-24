На что направят полученные средства в Украине

Привлеченные средства направят на укрепление украинской экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Транш поступил под гарантии правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка.

Он выразил благодарность Всемирному банку, правительствам Японии и Великобритании за значительную поддержку Украины и вклад в укрепление ее устойчивости. Таким образом он подытожил, что Украина завершает год сохраняя финансовую устойчивость и полностью выполняя все социальные обязательства государства.

По словам премьер-министра, Украина также получила более 16 миллиардов евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility и почти 5,4 миллиарда долларов по программе сотрудничества с Международным валютным фондом в 2024 году.