Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,87 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 20 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,51 гривны. То есть цена упала на 6 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 24 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,99 гривны,

евро – 43,64 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,20 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 42,30 гривны, продажа – по 42,31 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 42 гривны, продажа – 42,42 гривны.

Какая цена доллара в конце 2024 года

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала отметила, что на межбанке на прошлой неделе котировки стремились преодолеть отметку 42 гривны за доллар, но регулятор сдерживал ослабление гривны. Поэтому стоимость валюты в наличном сегменте на этом фоне увеличилась до уровня 42,2 – 42,4 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Вполне вероятно, что котировки на межбанке смогут преодолеть психологический уровень 42 гривны за доллар. А сконцентрированные в конце месяца, перед новым годом, выплаты зарплат, премий и т.д. украинцам будут подпитывать спрос на наличном рынке.

Таким образом, течение недели доллар в наличном сегменте будет продаваться в пределах диапазона 42 – 42,5 гривны за доллар.