Больших сделок не было

Петербургский международный экономический форум, состоявшийся 5-8 июня, завершился без заключения ни одного нового контракта между Россией и иностранными компаниями, сообщают российские СМИ.

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По итогам четырехдневного форума, который прошел в Санкт-Петербурге в 27 раз, было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6,49 триллиона рублей.

Заметьте! Иностранные компании заключили лишь 55 сделок, что составляет 5% от общего количества. При этом среди этих сделок не было ни одного контракта, который организаторы мероприятия отнесли к категории "крупнейших" (сумма от 40 млрд рублей).

Из 10 крупнейших сделок форума 8 были заключены на бюджетные деньги: соглашения подписали регионы с государственными и частными компаниями. Среди 26 главных сделок форума не было ни одной, подписанной исключительно между частными компаниями.

Что известно о новых соглашениях

На иностранные компании приходилось лишь 55 соглашений, что составляет 5% от общего количества. Среди них не было ни одного договора, который организаторы мероприятия отнесли к категории "крупнейших" (сумма от 40 миллиардов рублей).

Интересно! Из 10 крупнейших сделок ПМЭФ, 8 были заключены на бюджетные деньги: соглашения подписали регионы с государственными и частными компаниями. Среди 26 главных сделок форума не нашлось ни одной, которую подписали две частные компании между собой.

Для сравнения, прошлом году на ПМЭФ заключались крупные международные соглашения. Например, в 2013 году "Роснефть" подписала договор с китайской CNPC о поставках нефти на 270 миллиардов долларов.

А годом ранее "Газпром" договорился с европейскими энергетическими компаниями о строительстве газопровода "Северный поток-2".

Кто был на форуме

Ежегодно форум посещает президент России Путин. В разное время гостями мероприятия были канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Японии Синдзо Абэ, президенты Франции Николя Саркози и Эмманюэль Макрон, главы Китая Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

Интересно! На этот раз на ПМЭФ к Путину приехали президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Боливии Луис Арсе, "президент" непризнанной Абхазии Аслан Бжания и представители движения "Талибан" из Афганистана.