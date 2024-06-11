Великих угод не було

Петербурзький міжнародний економічний форум, що відбувся 5-8 червня, завершився без укладення жодного нового контракту між Росією та іноземними компаніями, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також Цілковито обрізати постачання російського газу: Камерон закликав продовжувати тиск на Росію

За підсумками чотириденного форуму, який пройшов у Санкт-Петербурзі у 27 раз, було підписано 1073 угоди на загальну суму 6,49 трильйона рублів.

Зауважте! Іноземні компанії уклали лише 55 угод, що складає 5% від загальної кількості. При цьому серед цих угод не було жодного контракту, який організатори заходу віднесли до категорії "найбільших" (сума від 40 млрд рублів).

З 10 найбільших угод форуму 8 були укладені на бюджетні гроші: угоди підписали регіони з державними та приватними компаніями. Серед 26 головних угод форуму не було жодної, підписаної виключно між приватними компаніями.

Що відомо про нові угоди

На іноземні компанії припадало лише 55 угод, що становить 5% від загальної кількості. Серед них не було жодного договору, який організатори заходу віднесли до категорії "найбільших" (сума від 40 мільярдів рублів).

Цікаво! З 10 найбільших угод ПМЕФ, 8 були укладені на бюджетні гроші: угоди підписали регіони з державними та приватними компаніями. Серед 26 головних угод форуму не знайшлося жодної, яку підписали дві приватні компанії між собою.

Для порівняння, торік на ПМЕФ укладалися великі міжнародні угоди. Наприклад, у 2013 році "Роснефть" підписала договір з китайською CNPC про постачання нафти на 270 мільярдів доларів.

А роком раніше "Газпром" домовився з європейськими енергетичними компаніями про будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Хто був на форумі

Щорічно форум відвідує президент Росії Путін. У різний час гостями заходу були канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Японії Сіндзо Абе, президенти Франції Ніколя Саркозі та Емманюель Макрон, голови Китаю Ху Цзіньтао та Сі Цзіньпін.

Цікаво! Цього разу на ПМЕФ до Путіна приїхали президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, президент Болівії Луїс Арсе, "президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжанія та представники руху "Талібан" з Афганістану.